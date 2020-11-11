Антимонопольный комитет Украины начинает принимать решения по делам, которые были начаты после масштабного исследования масла сладкосливочного, сообщила пресс-служба комитета.

«Подтверждено, что многие производители молочной продукции на самом деле вводили в заблуждение потребителей и предлагали им подделки в красивой обертке», - заявили в АМКУ.

Согласно госстандарту (ДСТУ 4399: 2005) масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир. Любые другие примеси – такие, как растительный жир – сразу лишают продукт названия «сливочное масло».

Комитетом выявлен ряд недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт «маслом». В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. Подобное «немасло», помимо продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялось через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы.

Итак, используя названия «сладкосливочное масло» на продукции, содержащей немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, которая вводит в заблуждение потребителей. Кроме того, это могло оказать им неправомерные конкурентные преимущества. А все это является нарушением Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Поэтому решениями АМКУ были наложены штрафы на таких недобросовестных производителей:

ООО «Богодуховский молокозавод» (Харьковская обл.) – 20,6 млн грн

ООО «Малороганский молочный завод» (Харьковская обл.) – 4,4 млн грн

ООО «Гайсинский молокозавод» (Винницкая обл.) – 3,6 млн грн

ООО «Симол» (Киевская обл.) - 1 млн грн

Неделей ранее, 4 ноября 2020 года, Временной административной коллегией Комитета было принято решение о ООО «Интер-Мол» (г. Днипро), которое совершало аналогичные действия. Этой компании придется заплатить в бюджет 968 тыс. грн.

К сожалению, не только вышеупомянутые субъекты хозяйствования фальсифицировали молочную продукцию. Комитет завершает рассмотрение дел по другим производителям, нарушители будут привлечены к ответственности за нарушение конкурентного законодательства.