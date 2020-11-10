Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков говорит, что не видит оснований выполнять президентские обязанности из-за болезни Зеленского.

Об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос народного депутата Украины Алексея Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») о том, готов ли он выполнять обязанности президента Украины в связи с выявлением у Зеленского коронавируса, Разумков отметил:

«Если мы говорим о ситуации с Владимиром Александровичем, то в первую очередь хотел бы пожелать ему здоровья и как можно скорее вернуться и поправиться. Но по состоянию на сегодня, президент к счастью, может выполнять свои функции, а у президентов нет заместителей», - сказал он.

Разумков надеется, что и в дальнейшем «все будет происходить именно так».

На уточняющий вопрос готов ли он выполнять президентские обязанности Разумков ответил: «Вы же знаете, что я всегда готов работать как председатель Верховной Рады Украины так, как это предусматривает Конституция».



Как известно, статья 110 Конституции Украины отмечает, что невозможность исполнения президентом Украины своих полномочий по состоянию здоровья должна быть установлена на заседании Верховной Рады и подтверждена решением, принятым большинством от ее конституционного состава на основании письменного представления Верховного Суда - по обращению Верховной Рады и медицинского заключения. В таком случае, в частности и из-за состояния здоровья, на период до избрания и вступления на пост нового президента Украины, его обязанности возлагаются на главу Верховной Рады Украины.



Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.