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Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса – «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» из-за публикации на YouTube видеоблога Анатолия Шария с картой Украины без аннексированного Крыма и оккупированных частей Донбасса.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

 

Спикер СБУ Елена Гитлянская подтвердила Крым.Реалии, что документ из СБУ, опубликованный депутатом, соответствует действительности.

«Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей», – написал Гончаренко, опубликовав ответ СБУ на свой запрос.

Политик-блогер Анатолий Шарий прокомментировал информацию Гончаренко и СБУ в Facebook.

«Итак, СБУ открыла на меня дело по тяжкой статье «Посягательство на территориальную целостность Украины». Статья предполагает 10-15 лет заключения. Дело открыто... за картинку к ролику на Ютуб. На картинке с картой Украины не было Крыма. Ну это так же, как на официальной странице МОЗ Украины, к примеру. Вот сегодняшняя. Я действительно рад, что СБУ нашла виновного в потере Крыма. Необходимо наказать и как можно строже», – написал Шарий.
ForUm

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