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Украина в январе-октябре 2020 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 44,6% - до 1,43 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 13,9 миллиона тонн угля, а годом ранее – 19,1 миллиона тонн (-27,2%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за десять месяцев 2020 года составил 869,7 миллиона долларов (60,7%), из США – 427,9 миллиона долларов (30%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 96,25 миллиона долларов (6,7%). Из других стран было импортировано угля на сумму 38 миллионов долларов.
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