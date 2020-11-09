Президент Владимир Зеленский сожалеет, что в школьные и университетские годы ему «не посчастливилось хорошо изучать родной украинский язык».

«Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения. И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, - в эти годы мне не посчастливилось и не было возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая на при этом одного бывшего премьер-министра», - говорится в его Facebook.

При этом Зеленский нашел позитив – изучать украинский «во взрослом возрасте - это невероятные эмоции».

«Есть немало наших граждан, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Которые говорили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке. Которые в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках», - отметил президент.

«Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей», - заявил он.

Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не изучили украинский язык.

«Но буллинг, агрессия, принуждение - точно не будут способствовать его изучению», - подчеркнул Зеленский и призвал сделать «одну полезную вещь».

«Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта.

Влюбите их в украинский язык!» - отметил он.

«Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он - самый прекрасный в мире!

С Днем украинской письменности и языка!» - поздравил Зеленский.