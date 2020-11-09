Самоизоляцию в связи с COVID-19 можно прекратить, если через 10 дней с момента начала болезни в течение трех дней нет клинических проявлений болезни.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Первое - отсутствие клинических проявлений ОРВИ в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. То есть, например, если у вас 1 ноября появились симптомы коронавирусной болезни, вы не делали ПЦР-тестирование, находитесь дома на самоизоляции. Затем через 10 дней, если симптомов нет, и еще считая от этого три дня, вы можете прекращать самоизоляцию и больничный», - сказал Степанов.

Второй критерий, по его словам, - отсутствие клинических проявлений болезни в течение трех дней, считая с 10 дня взятия образцов на тестирование при получении положительного результата ПЦР. В этом случае, по словам министра, можно прекращать самоизоляцию без дополнительного лабораторного обследования.

«Например, 1 ноября у вас появились симптомы, у вас взяли соответствующий мазок, сделали тест, он оказался положительным. Так же отсчитывается 3 дня (после 10 дня от забора образца на тест - ред.), и при отсутствии симптомов нет необходимости делать лабораторное обследование», - пояснил Степанов.

Третий критерий: отсутствие клинических проявлений болезни ОРВИ при условии получения отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

«При наличии хотя бы одного из этих критериев, можно прекращать самоизоляцию. Все три критерия являются равноценными. Повторное тестирование методом ПЦР для определения наличия или отсутствия вируса в организме может проводиться не ранее, чем через 10 дней с даты появления симптомов или получения первого положительного результата методом ПЦР. Но не обязательно повторное тестирование», - сказал Степанов.

В Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8687 новых случаев заболевания COVID-19.