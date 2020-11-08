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Криворожская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении мужчине, который вчера, 7 ноября, совершил нападение на людей, в результате чего два человека погибли, еще восемь - получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

«За процессуального руководства Криворожской местной прокуратуры №3 гражданину, который в субботу напал на людей на улице, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч.2 ст.115 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Указывается, что по данным следствия, 7 ноября 2020 года в Кривом Роге мужчина нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, остальные находятся в больнице.

После совершенного он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование продолжается и осуществляется Криворожским отделом полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Напомним, в МВД рассказали подробности о нападавшем с ножом в Кривом Роге. По их информации, злоумышленник хотел убить 15 человек.
ForUm

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