также в разделеОбщество
Министр юстиции: Украинцев не будут штрафовать за отсутствие маски на улице 86
В Ужгороде возобновляется посадка пассажиров 12
За сутки еще 155 случаев COVID-19 в ВСУ 11
Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией 41
В ТКГ прокомментировали смерть десантника на Донбассе 33
9 ноября в Украине проведут Всеукраинский радиодиктант 59
На Донбассе за сутки один обстрел, ВСУ не применяли оружие в ответ 10
В Украине свыше девяти тысяч случаев COVID-19 37
Полиция взяла под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине 15
В армии число болеющих COVID превысило 2 тысячи 90
Степанов: Выйдем на 100 тысяч суточного количества тестов на COVID-19 24
Решение конфликтов в Черноморо-Азовском регионе и Южно-Китайском море должно базироваться на принципах международного права 38
Словакия закрывает границу с Украиной из-за COVID-19 102
Сегодня в Одессе день траура из-за смерти Жванецкого 33
Боевики дважды обстреляли украинские позиции 30
В Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса 118
6 ноября. Картина дня 17
За маску на подбородке придется заплатить до 225 гривен 95

Украинская власть готова развернуть гуманитарные лагеря на административной границе с Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на полуострове.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в интервью Радио Свободе.

«Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, у наших КПВВ и оборудовать, в том числе аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы затем могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей», — сказал Резников.

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги