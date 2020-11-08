Украинская власть готова развернуть гуманитарные лагеря на административной границе с Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на полуострове.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в интервью Радио Свободе.

«Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, у наших КПВВ и оборудовать, в том числе аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы затем могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей», — сказал Резников.

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.