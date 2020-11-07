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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государственная граница — это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным и призвал готовиться ГПСУ до полной деоккупации границы. Об этом сообщает пресс-службу ОП.

«Это необходимая политика безопасности предпосылка для развертывания следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью», — сказал Президент и призвал Госпогранслужбу “готовиться к этому дню”.

По словам Зеленского, нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.

«Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, что продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными», — подчеркнул Президент.

Присутствующие также почтили память погибших пограничников минутой молчания.
ForUm

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