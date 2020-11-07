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Сотрудники Национальной полиции задержали в Киевской области группу вымогателей, похитившую и пытавшую предпринимателя. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Среди задержанных четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевской области. Местных жителей полиция задержала при поддержке спецназа.

В ходе обысков у задержанных изъяли большое количество оружия различных модификаций, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги.

Также и изъяты автомобили, на которых передвигались преступники. Старший из задержанных, 49-летний житель Киевской области, ранее уже отбывал наказание за кражи и разбой. 

Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей без права внесения залога.
ForUm

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