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Болгария грозит задержать начало переговоров касаемо вступления Северной Македонии в Евросоюз. София не хочет признавать существование отдельных македонского языка и национальности.

Об этом сообщает Radio Liberty.

Министерство иностранных дел Болгарии в пятницу, 6 ноября, заявило Еврокомиссии, что заблокирует так называемые переговорные рамки для Северной Македонии. Они должны стать основой для официального начала переговоров между страной и ЕС.

Болгария хочет, чтобы Скопье признало: язык и национальность страны имеют болгарское корни. Это прекратило бы разговоры о наличии в Болгарии отдельного македонского меньшинства.

Страна утверждает, что македонский язык является только диалектом болгарского. Северная Македония с такими утверждениями не согласна. В стране настаивают на том, что македонский язык — это отдельная южнославянский язык, который является частью отдельной национальной идентичности страны.

В заявлении к Еврокомиссии МИД Болгарии просит, чтобы их требования включили как часть переговорных рамок. Так, если Северная Македония выполнит их, то сможет продолжать переговоры. Болгария отказалась обнародовать отдельную декларацию со своими требованиями, поскольку такой документ «не является юридически обязательным», то есть их выполнение не обязательно.

На протяжении двух недель должностные лица двух стран провели ряд переговоров, чтобы попытаться преодолеть разногласия перед встречей министров иностранных дел стран ЕС. Сначала ее планировали на 10 ноября, но теперь отложили на неделю.
ForUm

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