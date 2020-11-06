Одним из внедренных шагов поддержки медицинских работников со стороны правительства является доплаты медицинским работникам на 26%, 76% и 126%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады во время «Часа вопросов к правительству» 6 ноября.

«Если медицинские работники имеют большую нагрузку, в таком случае будут задействованы корректирующие коэффициенты, позволяющие получать большие зарплаты», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что для обеспечения врачей достойными условиями оплаты труда правительство еще в начале пандемии COVID-19 установило два одновременных уровня доплат для врачей, которые стоят на передовой борьбы с распространением заболевания.

«Доплаты в размере 300% медицинским работникам, привлеченным к борьбе с COVID-19, выплачиваются уже в автоматическом режиме через НСЗУ в соответствующих пакетах для всех больниц и врачей. Все необходимые для этого соглашения с НСЗУ и медицинскими учреждениями заключены», - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что с сентября этого года правительство увеличило оклады всех без исключения медицинских работников на 25%, 50% или 75%. «Это дополнительные средства к зарплате медицинского персонала в размере от 1,3 тыс. гривен до 3,5 тыс. гривен в месяц», - пояснил он.

Кроме того, как сообщил премьер-министр, правительство приняло решение, которое позволит семейным врачам получать больше за каждую заключенную декларацию.

«Мы понимаем, что в условиях пандемии увеличилась нагрузка и на семейных врачей, которые также частично или полностью задействованы в борьбе с коронавирусом. Тариф за одну заключенную декларацию будет увеличен с нынешних 600 грн до 652 грн в год», - отметил Шмыгаль.