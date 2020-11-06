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На выходных в Украине ожидается сухая и относительно теплая погода, но на следующей неделе придут морозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Антициклон Ramesh заблокирует дожди на все выходные в Украине. Но туманам позволит шастать. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха на субботу-воскресенье немного повысится, в течение дня +8-13 градусов, на юге +12-15 градусов», – отметила она.

По прогнозу синоптика, в Киеве 7-8 ноября дождей не будет. Периодически туман. В ночные часы предполагается +5-7 градусов, в течение дня +10 градусов.

«На следующей неделе начнет затекать к нам воздух арктического происхождения, появятся первые морозы. Поэтому выходные, хотя и будут с облаками, но все же не мокрыми и не морозными - для грибов как раз, ну, или для выбивания ковров или прогулок в замшевых кроссовках», – написала она.
ForUm

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