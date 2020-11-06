Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит рисков существенной девальвации гривни до конца года, сообщает пресс-служба Минфина.

«Для Минфина курс гривни к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно обменного курса гривни к доллару США, и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года», - сказал он.

«Нет и фундаментальных макроэкономических факторов на этот счет. Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии covid-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно», - добавил министр.