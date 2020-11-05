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Отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе сообщило, что наблюдает «взрывной» рост случаев заболевания в европейском регионе, и предупредило, что уровень смертности также растет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Medical Xpress.

«Мы действительно видим взрыв... в том смысле, что нужны лишь пара дней, чтобы в европейском регионе заболеваемость увеличилась на миллион случаев», - отметил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

Он заявил, что существующий «статус-кво не является вариантом» - не может никого устраивать, и призвал к «пропорциональным целевым мероприятиям».

Клюге отметил, что правительства стран должны принимать во внимание две вещи: «согласованность, чтобы люди видели, что дело серьезное, и предсказуемость, чтобы люди знали, если достигается этот порог, вот что должно произойти.

 
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