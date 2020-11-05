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Служба безопасности Украины задержала бывшего участника диверсионной группы террористической организации «ЛНР», причастного к подрыву ряда объектов инфраструктуры Донбасса, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, в июне-июле 2014 года житель Северодонецка входил в состав диверсионной «группы Бергмана» ( «Немца»). Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре - заминировали. В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов. Лишь один из диверсантов в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России.

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник планирует прибыть на Луганщину по личным делам и задержали его после приезда в Украину.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится под арестом.

Досудебное расследование осуществляется следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
ForUm

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