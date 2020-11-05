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Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок в Европе. Прогнозы появились на сайте Евроконтроля, передает УНИАН.

Согласно оптимистическому сценарию, трафик восстановится к 2024 году, если вакцина от COVID-19 станет широкодоступной к лету 2021 года.

Наиболее вероятный сценарий - трафик уровня 2019 года вернется к 2026 году, если вакцина будет доступна к лету 2022 года.

Худший сценарий предполагает, что трафик не вернется к показателям 2019 года до 2029 года. Это произойдет при неэффективной вакцине. В этом случае в 2024 году он составит 75% от показателя 2019 года.

«Это катастрофическая картина для авиации и отрасли ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки авиационной отрасли. Чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности», - заявил генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.


 
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