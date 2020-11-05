В Киеве станция метро «Площадь Льва Толстого» возобновила работу, сообщает пресс-служба подземки.
«Станция «Площадь Льва Толстого» проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.
Напомним, станция «Площадь Льва Толстого» и пересадка были закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании
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