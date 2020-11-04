Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту изготовления, хранения и перевозки с целью использования и сбыта поддельной иностранной валюты в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 199 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Так, в правоохранительные органы поступила информация, что в Киеве действует преступная группа, которая поставляет и продает поддельные денежные знаки, в частности стодолларовые банкноты нового и старого образцов.

3 ноября правоохранители провели оперативную закупку указанной валюты и задержали двух человек при попытке сбыта 50 тыс. поддельных американских долларов. Еще 10 тыс. долларов с признаками подделки обнаружили во время обыска автомобиля задержанных.

Следователи ГБР проверяют причастность к совершению преступления сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.