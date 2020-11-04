также в разделеОбщество
4 ноября. Картина дня 9
Денисова прогнозирует, что дело Маркива будет в Кассационном суде 8
Дело МН17: Адвокаты обвиняемого просят допросить Цемаха 81
Глава Минприроды: Глобальные изменения климата ускоряются 8
Председателя Черниговской РГА задержали на взятке 14
Вакцинация против гриппа может облегчить течение коронавируса 11
Все претенденты на должности в госорганах будут сдавать экзамен по украинскому языку 14
Дети медиков, умерших от COVID-19, получат льготы при поступлении в вузы 12
Маркив намерен остаться в рядах Нацгвардии 16
С нардепа Юрченко сняли электронный браслет 10
Регионам поручили подготовить еще 25 тысяч коек для больных COVID-19 11
Зеленский – Маркиву: Круто, что у нас такие бойцы 20
На Донбассе согласовали четыре новые точки разведения сторон 21
Шмыгаль: Вводить локдаун пока не будут 16
В Украине решили усилить наказание за ложное минирование 16
Маркив вернулся в Украину 35
В «Слуге народа» коронавирусом болеют 19 нардепов 7
Маркив хочет привлечь к ответственности виновных в его заключении 33

Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту изготовления, хранения и перевозки с целью использования и сбыта поддельной иностранной валюты в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 199 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Так, в правоохранительные органы поступила информация, что в Киеве действует преступная группа, которая поставляет и продает поддельные денежные знаки, в частности стодолларовые банкноты нового и старого образцов.

3 ноября правоохранители провели оперативную закупку указанной валюты и задержали двух человек при попытке сбыта 50 тыс. поддельных американских долларов. Еще 10 тыс. долларов с признаками подделки обнаружили во время обыска автомобиля задержанных.

Следователи ГБР проверяют причастность к совершению преступления сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги