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В Украину из Италии прибыл нацгвардеец Виталий Маркив, которого вчера оправдал суд Милана.

Он проконсультируется с адвокатами относительно привлечения к ответственности виновных в том, что ему три года довелось провести за решеткой. 

После приезда в Украину Маркив встретился с президентом Зеленским. 

За прошедшие сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.  Карантин выходного дня могут ввести уже со следующего понедельника, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе.

Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Украины Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ).

Каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка.  

Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской районной государственной администрации.

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.

 
ForUm

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