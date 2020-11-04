В Украину из Италии прибыл нацгвардеец Виталий Маркив, которого вчера оправдал суд Милана.

Он проконсультируется с адвокатами относительно привлечения к ответственности виновных в том, что ему три года довелось провести за решеткой.

После приезда в Украину Маркив встретился с президентом Зеленским.

За прошедшие сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Карантин выходного дня могут ввести уже со следующего понедельника, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе.

Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Украины Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ).

Каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка.

Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской районной государственной администрации.

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.