Оправданный миланским апелляционным судом нацгвардеец Виталий Маркив проконсультируется с адвокатами относительно привлечения к ответственности виновных в том, что ему три года довелось провести за решеткой. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

«Конечно, виновные в этом люди должны быть привлечены к ответственности. Я убежден, что люди, которые знали, что я не виновен, просто молчали, поэтому это уже будет после консультаций с моими адвокатами, а дальше будем действовать по обстоятельствам. Меня пытались опорочить не только как человека, как мужчину, но и как военнослужащего. Из меня делали человека, который не уважает ничего: никаких человеческих законов, военной доктрины, - вообще человека беззакония. Своей выдержкой, воспитанием, дисциплиной я продемонстрировал, чего я стою и какие идеалы помогли мне выстоять», - заявил Маркив.

Он также рассказал о своих первых ощущениях, когда по видеоконференцсвязи услышал решение суда.

«Прежде всего, я в это не поверил. Я готовился к худшему. Я был готов к худшему, но всегда надеялся на лучшее ... Знаете, это я сейчас понимаю, что я действительно свободный человек, а как только прозвучала фраза «не виновен», мне не верилось ... Это был очень большой сюрприз. Для меня это было одно из важнейших моих сражений и самая главная моя победа как человека, как мужчины», - говорит Маркив.

Напомним, 3 ноября апелляционный суд Милана 3 ноября оправдал старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного судом Павии к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана. Он находился под стражей с 30 июня 2017 г. - со дня ареста в Болонье.

После оглашения вердикта апелляционного суда Маркива освободили из тюрьмы, и сегодня он возвращается в Украину.