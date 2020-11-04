Нацгвардеец Виталий Маркив после приезда в Украину встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Встреча состоялась в Офисе главы государства в очень теплой атмосфере, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.
Президент поинтересовался самочувствием Маркива и подробностями пребывания в тюрьме.
«Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего – победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали», - сказал Зеленский.
«Спасибо, господин президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком - не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не бросает. Для меня это было очень важно и приятно», - отметил Маркив.
Нацгвардеец рассказал, что в заключении много писал и читал, особенно изучал историю Украины.
«Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой», - сказал он.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Виталий Маркив является студентом Национальной академии внутренних дел.
Глава МВД отметил, что нацгвардеец должен пройти медицинскую реабилитацию и хочет продолжить карьеру военнослужащего.
Напомним, 3 ноября апелляционный суд Милана оправдал старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного судом Павии к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.
Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана. Он находился под стражей с 30 июня 2017 г. - со дня ареста в Болонье.
После оглашения вердикта апелляционного суда Маркива освободили из тюрьмы.
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