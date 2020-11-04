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Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской районной государственной администрации, сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 тысяч долларов США у местного жителя. В такую ​​сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Правоохранители задержали председателя райгосадминистрации согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас проходят обыски по месту работы и жительства фигуранта.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.
ForUm

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