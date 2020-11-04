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Каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка. Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«16 июля 2021 вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка», - сказал он .

«То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене», - объяснил Креминь.

«Если есть намерение претендовать на какие-то должности, либо - готовьтесь, тренируйтесь, нанимайте учителей или - извините, как говорится», - подчеркнул уполномоченный.
ForUm

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