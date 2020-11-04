также в разделеМир
Байден опередил Трампа еще в одном ключевом штате 18
Словакия запустит на границе с Украиной тестирование на COVID-19 13
США вышли из Парижского климатического соглашения 17
ВОЗ сообщила о рекордном росте заболеваемости COVID-19 12
Премьер Словении уже поздравил Трампа с победой 29
Два штата США одобрили легализацию марихуаны 14
Трамп объявил о своей победе на выборах 55
Разрыв между Трампом и Байденом сокращается 115
В мире зафиксировано 47,8 миллиона случаев COVID-19 10
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене 51
Байден и Трамп заявили, что уверены в своей победе 20
Байден лидирует на выборах президента США 40
ВОЗ: Подтвердить диагноз COVID-19 может только лабораторный тест 14
В ВОЗ заявили о критическом этапе пандемии коронавируса 25
Число жертв теракта в Вене возросло 17
Жертвами теракта в Вене стали 2 человека, 15 – раненны 26
Саудовская Аравия разрешила иностранцам совершать паломничество 15
В Минске проходит «Марш пенсионеров» 82

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил положительный результат теста на коронавирус во время официального визита в Азию.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hungary Today.

Министр получил положительный результат теста по прибытии в Бангкок.

После посещения Камбоджи Сийярто отправился в Таиланд, где в соответствии с местными правилами прибыл в столичную больницу.

Ведутся переговоры о его возвращении в Будапешт, где он будет помещен на карантин.

Коронавирусная болезнь у Сийярто протекает бессимптомно.

Как отмечается, перед самым отъездом в Азию тест министра был отрицательный.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги