Служба безопасности Украины совместно со Службой внешней разведки Украины блокировала систематическое хищение авиационных комплектующих со стратегического отечественного предприятия, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов «Ми-2», «Ми-8», «Ми-17» и их модификаций.

Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование по поддельным документам дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ.

Оперативники спецслужбы провели операцию, подготовленную с использованием оперативных возможностей Службы внешней разведки. Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тыс. долларов США.

Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

В ходе проведения обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников были обнаружено авиационные запчасти для вертолетов «Ми-2» и «Ми-8». Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Сейчас согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.