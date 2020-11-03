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Служба безопасности Украины в Сумской области блокировала попытку кандидата в депутаты одного из горсоветов сфальсифицировать результаты выборов в свою пользу во время проведения выборов, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, кандидат пытался заставить системного администратора городской территориально-избирательной комиссии незаконно внести изменения в электронный кабинет в пользу политической силы кандидата. По результатам экзит-полов, эта политическая партия не преодолела пятипроцентный барьер и не имела шансов пройти в городской совет.

Кандидат предложил системному администратору неправомерную выгоду за внесение ложных данных в электронный кабинет городской избирательной комиссии. За деньги работник комиссии должен был искусственно увеличить количество голосов за политсилу на 140 избирателей. Стоимость «услуг» должна была определиться после результатов фальсификации.

Оперативники СБУ предупредили вмешательства в избирательную систему при подготовке к совершению противоправных действий.

В ходе следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности, в частности переписку с работником территориальной избирательной комиссии о деталях и условия фальсификации.

Кандидату в депутаты сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, покушение на несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенное лицом, имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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