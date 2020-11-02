В одном из ресторанов в центре Харькова произошла смертельная потасовка, в результате погиб 37-летний мужчина, сообщила пресс-служба полиции.

Тело мужчины в одном из ресторанов на улице Ярослава Мудрого выявлено 1 ноября около 5:50.

По адресу выезжали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела, использовалась передвижная криминалистическая лаборатория, применялся служебная собака.

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На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие - специальное средство для отстрела резиновых пуль, зарегистрированное на данного человека. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин.

Предварительно установлено, что между погибшим и компанией мужчин возникла ссора. 37-летний харьковчанин в ресторане открыл стрельбу из своего пистолета по посетителям. Между ним и несколькими мужчинами возникла драка.

«В ходе конфликта погибший получил два колото-резаные ранения правого и левого бедра и от кровопотери скончался на месте», - сообщили в полиции.

В настоящее время принимаются меры по установлению очевидцев и свидетелей происшествия, также задержания лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.