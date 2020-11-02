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Украинские суды отклонили более 90% протоколов о нарушениях карантина. В Министерстве внутренних дел считают это главной причиной несоблюдения карантинных норм.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол, передает РБК-Украина.

По его словам, ежедневно правоохранители составляют административные протоколы из-за нарушений карантина, однако ответственность несут лишь 8-10% нарушителей.

«Судебная власть не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрено, и в принципе, те, кто должен был понести наказание, его не понесли. Поэтому мы считаем, что сегодня должны ответственность брать на себя все три ветви власти - и законодательная, и исполнительная, и судебная. Если бы нарушителей наказывали, то эффект бы был», - сказал Апостол.

Он добавил, что пока не видит возможности штрафовать на месте за нарушение масочного режима. Для этого необходимы соответствующие изменения в уголовный кодекс.

 

 
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