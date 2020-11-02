В столице Беларуси Минске 2 ноября проходит «Марш пенсионеров», к которому присоединились медики. Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, пожилые люди скандируют: «Пока мы едины, мы непобедимы», «Не будем забывать, что не будем прощать», «Лукашенко в автозак», «Иди», «Наши внуки лучше».

Сообщается, что на акцию собралось около тысячи человек, прохожие дарят пенсионерам цветы. Милиция маршу не препятствует.

Между тем, после акций протеста 1 ноября Следственный комитет Беларуси заявил о возбуждении уголовного дела, в котором 231 человек проходит как подозреваемый. Согласно сообщению, уголовное дело возбудили «по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». По данным ведомства, накануне силовики задержали около 300 человек, в отношении них составлены админпротоколы.

Правозащитники сообщали о как минимум 310 задержанных на «Марше против террора» в воскресенье в Беларуси 1 ноября.

В Минске, в частности, прошло шествие в урочище Куропаты, месте сталинских расстрелов на окраине города. Туда в воскресенье отправились несколько тысяч человек.

Были сообщения, что полиция стреляла в воздух, взрывались свето-шумовые гранаты. В МВД Беларуси подтвердили стрельбу, сославшись на «предотвращение беспорядков». Несмотря на препятствия, тысячи людей все же прорвались в Куропаты. Они возложили к мемориалу цветы и зажгли свечи.

Протесты в Минске и других белорусских городах не утихают с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победу на них одержал Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признает и требует отставки Лукашенко. Власть отвечает на протесты насилием.