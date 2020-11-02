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Пассажиропоток на границе с Беларусью уменьшился в среднем на 15%, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пропускные операции сотрудники Государственной пограничной службы Украины сейчас осуществляют в штатном режиме. Пограничники обеспечивают надлежащее функционирование пунктов пропуска, ритмичность пропускных операций и безопасность граждан, пересекающих государственную границу.

Однако, начиная с 29 октября, смежная сторона ограничила пропуск иностранных граждан на территорию Республики Беларусь, аргументируя такие действия необходимостью проведения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В течение указанного периода в пунктах пропуска отмечается уменьшение количества путешествующих лиц, которые хотят попасть на территорию Беларуси. В сравнении с прошлыми выходными пассажиропоток уменьшился в среднем на 15%.

Такая картина наблюдается даже в пунктах пропуска, где обычно движение является интенсивным. А именно в «Новых Яриловичах» (Черниговская область), в «Выступовичах» (Житомирская) и «Доманово» (Волынь).

Сейчас в пунктах пропуска на выезд из Украины границу преимущественно пересекают участники международных автомобильных перевозок.

Пограничники в течение суток в среднем оформляют в пункте пропуска «Новые Яриловичи» более 1700 человек и около 1000 транспортных средств, в пункте пропуска «Выступовичи» - около 300 человек и почти 180 транспортных средств, а в пункте пропуска «Доманово» - более 600 человек и почти 100 транспортных средств. Очереди из грузовых и легковых транспортных средств отсутствуют.

Добавим, в течение прошлых выходных Белорусской стороной не пропущено и возвращено на территорию Украины 20 граждан Украины и 2 иностранцев.

Напомним, с 1 ноября Беларусь запретила въезд на свою территорию иностранцам и лицам без гражданства для предотвращения распространения коронавируса.
ForUm

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