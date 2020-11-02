Президент Владимир Зеленский обратился к депутатам от фракции «Слуга народа» с призывом объединиться и поддержать его предложения по восстановлению справедливости и законности в стране после последних решений Конституционного суда.

Также Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КСУ – против бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля.

Также Национальное агентство по предупреждению коррупции прекратило проверки в Укравтодоре, Энергоатоме, АРМА и Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека в связи с решением Конституционного суда.

Верховная Рада может принять постановление об ограничении бюджетного финансирования Конституционного суда.

Институт ядерных исследований Российской академии наук с 2007 года является владельцем специального разрешения на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли, находящегося в Донецкой области.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Минздрав допускает до 20 тысяч новых больных COVID-19 в сутки. В Украине начал действовать механизм проведения для граждан ПЦР-тестов в частных лабораториях за счет государства.

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области, вблизи пгт Березна в Черниговской области.