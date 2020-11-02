Президент Владимир Зеленский обратился к депутатам от фракции «Слуга народа» с призывом объединиться и поддержать его предложения по восстановлению справедливости и законности в стране после последних решений Конституционного суда.

Об этом он сказал в аудиообращении, передает Укринформ.

«История не судит победителей. И если я решу, что путь урегулирования кризиса возможен только через предложенный закон - надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь, будет другое решение. Но пока могу сказать только одно: последнее решение Конституционного суда, эти скандальные отмены фундаментальных законов - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны?! А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что «странное» поведение судей Конституционного Суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы: «Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование, либо мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое веское слово: «Нет! Нет лжи!»

«Скажу откровенно, сегодня меня лично и каждого из вас ждет действительно решающий бой против всего того, что должно уйти, исчезнуть, раствориться в истории, того, что не должно мешать простым людям жить по справедливости», - обратился Зеленский к депутатам «СН» .

Он не исключил, что депутаты от «Слуги народа» постараются «активно сейчас раскачивать, предлагать богатые привилегии, соблазнять деньгами, связями, заговорами», и добавил, что «ломать и соблазнять вас будут даже некоторые депутаты из нашей фракции».

В то же время глава государства призвал фракцию «Слуга народа» показать свое единство, показать себя «партией, которая умеет сражаться за свое имя и новую политику».

«По итогам сегодняшних ваших решений, голосований, будем принимать глобальные решения, попробуем жестко перезагрузить всю систему, так как время разговоров закончилось, закончилось время уговоров и мягкости, нужно принять жесткие решения в отношении Конституционного суда», - отметил Зеленский.

Он добавил, что обратился к депутатам в таком формате, потому что нет времени пообщаться с каждым отдельно.

«В жизни иногда бывает время, когда нужно делать сложный, но обязательный выбор, когда нельзя отсидеться где-то за спинами или сделать вид, что меня это не касается», - сказал глава государства.

Он резюмировал, что сегодня идет «бой не против КС, но за имидж Украины, за ее репутацию, за необратимость действительно важных изменений, за невозвращение во вчерашний день».

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».