Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области, вблизи пгт Березна в Черниговской области.

По предварительной информации, 2 ноября 2020 примерно в 09:20 правоохранитель, находясь за рулем автомобиля «Acura» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте ДТП.

Следователи ГБР задержали прокурора в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст.286 УК Украины).

Также готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.