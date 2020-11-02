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Национальное агентство по предупреждению коррупции прекратило проверки в Укравтодоре, Энергоатоме, АРМА и Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека в связи с решением Конституционного суда.

Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

«Согласно решению КСУ от 27.10.2020 № 13-р/2020, Национальное агентство по предупреждению коррупции лишено права проводить проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции», - напомнили в агентстве.

Таким образом НАПК прекращает плановые проверки в:

  • Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор);
  • Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);
  • Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;
  • внеплановую проверку в Государственном предприятии «Национальная атомная энергогенерирующая компания« Энергоатом».

Проведение указанных проверок приостанавливается до законодательного урегулирования этого вопроса.

«Это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного Суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине. В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений Закона «О предотвращении коррупции», - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Дополнительно, до конца 2020 года НАПК должно было провести плановые проверки в:

  • Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
  • Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
  • Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы;
  • Счетной палате Украины.
ForUm

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