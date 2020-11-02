Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко прогнозируют тяжелую ситуацию с коронавирусом грядущей зимой. Об этом он рассказал в интервью сайту «Сегодня».

«Зима будет тяжелой и об этом свидетельствует динамика, которую мы имеем», – сказал он.

Чиновник Минздрава особенно обеспокоен динамикой заболеваемости в европейских странах, где, например, Франция фиксирует 50 тысяч случаев в день.

«Если такие тенденции будут продолжаться и не будет пиковой нагрузки, после которой идет спад или плато, то мы увидим до какого уровня будет подниматься количество больных», – говорит Ляшко.

Он напомнил, что карантинные мероприятия в начале весны позволили растянуть заболеваемость во времени и у нас не было проседания количества случаев, ситуация держалась определенный промежуток времени. А когда все вернулись из отпусков, начался учебный процесс – изменилась социальная среда, в которой люди были три летних месяца – все это дало прирост количества случаев коронавирусной болезни.

«Это еще раз подтверждает, что вирус коварен и не прогнозируем», – подчеркнул замминистра здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав рассматривает сценарий, когда будет 20 тысяч новых больных в сутки.

«Когда мы говорим, что вышли на цифры 6-7 тысяч в сутки, то уже стоит вопрос перепрофилирования системы здравоохранения с предотвращения к уменьшению смертности», – добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.