Верховная Рада может принять постановление об ограничении бюджетного финансирования Конституционного суда. Об этом в эфире Громадського радіо рассказала народный депутат из фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

Она сообщила, что сегодня, 2 ноября, должна состояться встреча между председателем Конституционного суда Александром Тупицким, спикером парламента Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским для обсуждения возможных шагов выхода из сложившегося кризиса вследствие последних решений КСУ и поданного президентского законопроекта.

По ее словам, инициировал эту встречу Александр Тупицкий. Среди прочего она также назвала один из последующих вероятных сценариев.

«Есть вероятность, что я подам постановление в ВР об ограничении бюджетного финансирования КС. Это один из возможных сценариев развития ситуации. Лично я считаю, что если государственный орган систематически разрушает основополагающие реформы, например, антикоррупционную реформу, то государство и налогоплательщики могут направить свои ресурсы на более важные нужды. Это, возможно, будет стимулировать КС уйти в добровольную отставку. Есть и риск для закона о языке, и о Высшем антикоррупционном суде, также говорится о ряде других законов, которые КС может отменить вслед за электронным декларированием», – отметила Янченко.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».