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В Черногории Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Ириней совершил в храме Воскресения Христова в Подгорице заупокойную литургию по митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию.

Фото: Фейсбук страница митрополита Антония

В богослужении принял участие управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

Проститься с митрополитом Амфилохием пришли тысячи верующих Черногории.

После Литургии совершили отпевание новопреставленного  митрополита.

За богослужением молились президент Сербии Александр Вучич с правительственной делегацией, президент Республики Сербской Милорад Додик, председатель парламента Черногории Алекса Бечич,  премьер-министр Здравко Кривокапич, депутаты, представители дипломатических представительств,  делегация Русской Православной Церкви, а также представители всех религиозных общин, действующих на территории Черногории.
ForUm

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