также в разделеСтолица
Где в Киеве вступило в силу ограничение скорости движения до 50 км/ч 13
Сообщено о минировании моста Патона в Киеве 11
Виновника в ДТП на Майдане отправили под круглосуточный домашний арест 31
В Киеве упал строительный кран 25
Киев побил очередной антирекорд заболеваний COVID-19 61
Стала известна личность виновника ДТП на Майдане 53
Полиция задержала водителя, устроившего смертельное ДТП на Майдане 97
ДТП на Крещатике: у водителя не выявили признаков алкогольного опьянения 27
На Майдане автомобиль въехал в толпу людей, 2 человека погибли 230
Дворец спорта, выставочный центр: где в Киеве могут развернуть мобильные госпитали 76
Киев не собирается переводить школы на удаленку 10
В Киеве – 741 случай коронавируса за сутки 15
Под КСУ жгут файеры и бросают шины 24
Киев вошел в тройку городов мира с самым грязным воздухом 21
В Украине начала работу миссия ЕС по подготовке «промышленного безвиза» 16
СБУ задержала командира боевиков, устроившегося на работу в Киеве 28
В Киеве за сутки обнаружили еще 577 случаев коронавируса 12
Скончался один из пострадавших в аварии на киевском коллекторе 22

В Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщал о минировании нескольких объектов в столице, в том числе и моста Патона. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Нацполиции.

Воскресным утром в полицию Киева поступило три сообщения о заминировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона.

«По указанным адресам немедленно выезжали работники профильных служб полиции Киева. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли», - сообщает полиция.

Правоохранителям удалось установить личность мужчины, который предоставил ложную информацию о минировании. Им оказался уроженец Черниговщины, 1993 года рождения.

Полицейские задержали "минера". В прокуратуре в свою очередь отметили, что задержанный - бывший военный.

Свой поступок правонарушитель объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в заявлении полиции.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) УК. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в полицию поступило сообщение о минировании моста Патона в Киеве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5591 грн.
15
Теги