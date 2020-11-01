В Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщал о минировании нескольких объектов в столице, в том числе и моста Патона. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Нацполиции.

Воскресным утром в полицию Киева поступило три сообщения о заминировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона.

«По указанным адресам немедленно выезжали работники профильных служб полиции Киева. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли», - сообщает полиция.

Правоохранителям удалось установить личность мужчины, который предоставил ложную информацию о минировании. Им оказался уроженец Черниговщины, 1993 года рождения.

Полицейские задержали "минера". В прокуратуре в свою очередь отметили, что задержанный - бывший военный.

Свой поступок правонарушитель объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в заявлении полиции.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) УК. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в полицию поступило сообщение о минировании моста Патона в Киеве.