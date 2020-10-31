Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий выразил соболезнования Патриарху Сербскому Иринею в связи со смертью митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Радовича).

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Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«С большой печалью мы восприняли весть о завершении земной жизни Высокопреосвященнейшего митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия – великого архипастыря и иерарха Вашей Святейшей Церкви. Владыка Амфилохий прошел большой жизненный путь, но во всех обстоятельствах проявлял непоколебимую верность Богу и всегда поступал по Божиему закону», - говорится в письме Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Предстоятель УПЦ отметил, что во время последнего визита в Черногорию он увидел «единство верующего народа со своим архипастырем, стойкость владыки в вопросах отстаивания чистоты веры и защиты Церкви, горячую молитву митрополита Амфилохия за свою паству».

«Ваше Святейшество! Примите братские соболезнования в связи с утратой, постигшей Вашу Святую Церковь. Почтительно передаем наши соболезнования клиру и пастве Черногорско-Приморской Митрополии. Молимся за нашего собрата, чтобы Господь упокоил душу его, идеже праведнии упокояются. Вечная память дорогому владыке Амфилохию!» – написал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.