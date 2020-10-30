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Сотруднику одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области сообщено о подозрении в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины), сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Следствием установлено, что пожарный вместе с двумя сообщниками получали заказы на поджог автомобилей в Одессе.

Так, в период с декабря 2019 по апрель 2020 гастролеры из Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в центре Одессы.

Вследствие таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены, чем владельцам транспортных средств нанесен ущерб на общую сумму более миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще двое сообщников пожарного, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области.
ForUm

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