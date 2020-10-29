Высший совет правосудия уволил с должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по собственному желанию. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ВСП.
Холоднюк занимал должность председателя ГСА Украины с 25 апреля 2014 в соответствии с решением Совета судей Украины.
21 октября 2020 в Высший совет правосудия поступило заявление Холоднюка об увольнении его от занимаемой должности по собственному желанию.
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