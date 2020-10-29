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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал общественно-политическую обстановку в соседних странах – Польше, Литве и Украине, передает БЕЛТА.

Он заявил, что во всех названных странах есть значительные проблемы в отношениях между населением и властью, которые порой выливаются в уличные протесты.

 

О ситуации в Польше Лукашенко сказал: «Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие. Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты запретили. Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось».

Кроме того, в Польше накопились и экономические проблемы.

«Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше - спусковой крючок: для крестьян - пушнина, для женщин - аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли», - добавил Президент.

Касаясь ситуации в Литве и итогов парламентских выборов, прошедших там недавно, белорусский лидер сказал: «Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть». К примеру, не прошла в новый парламент партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичус, не раз выступавший с критическими заявлениями в отношении Беларуси.

«А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? - продолжил Александр Лукашенко. - Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление».

«Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним», - сказал Лукашенко.
ForUm

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