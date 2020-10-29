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Киев уже второй день подряд держится в списке мегаполисов мира с самым грязным воздухом.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Так, по состоянию на 9:30 утра 29 октября Киев находится на 3 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 154 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как «нездоровый».

Сегодня утром в Киеве сильный туман. Видимость не превышает 500 м.

Как сообщается, по состоянию на утро 28 октября Киев находился на 15 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

Со временем Киев опустился на 10 место мирового рейтинга, а поздно вечером был на восьмом.

В октябре Киев несколько дней подряд находился в числе городов с самым грязным воздухом.
ForUm

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