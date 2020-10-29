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В Польше за сутки впервые зарегистрировали более 20 000 новых заражений коронавирусом и более 300 смертей.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на RMF24, об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За последние 24 часа коронавирус подтвердили у 20 156 человек. Вчерашний показатель, также рекордный, составил 18 820.

Наибольшее количество случаев приходится на Великопольское (2633) и Мазовецкое (2255) воеводства, в остальных показатели меньше 2 тысяч.

Количество умерших больных впервые превысило 300. Из них в 46 случаях причиной смерти считают коронавирус, у остальных были другие значительные проблемы со здоровьем. Накануне умерших было 236.

Госпитализировали в сутки 700 больных, всего в больницах - 14 631 пациент с коронавирусом. Из них 1203 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких - на 53 больше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 5700 пациентов.

 
ForUm

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