В Ницце на юге Франции произошло нападение с ножом у церкви, в результате которого три человека погибли и еще несколько получили ранения; нападение считают терактом.
Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Le Figaro.
Нападение произошло утром 29 октября у Собора Богоматери в Ницце. Почти сразу нападавшего задержали и госпитализировали - он получил пулевое ранение.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сразу заявил, что считает нападение терактом.
«Я на месте вместе с национальной и муниципальной полицией, которые задержали нападавшего. Я подтверждаю, что все обстоятельства указывают на то, что это нападение рядом с базиликой Богоматери Ниццы является терактом», - написал он.
Полиция оцепила квартал и проводит проверку, потому что одновременно сообщили о подозрительном пакете.
Обновлено: сначала сообщалось о двух погибших, сейчас сообщают уже о трех жертвах - двух женщинах и одном мужчине. По словам мэра Ниццы, двое из них - верующая и охранник - были убиты внутри собора.
Президент Эммануэль Макрон заявил, что выезжает в Ниццу.
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