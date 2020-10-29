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В больнице скончался один из трех столичных коммунальщиков, которые накануне подверглись гидроудару, сообщает УНИАН.

Как отмечается, 61-летний мужчина в «Киевводоканале» работал сварщиком.

Напомним, 28 октября в Киеве на Новодарницком коллекторе во время проведения плановых работ произошло ЧП, пострадали работники «Киевводоканала».

Инцидент произошел, когда рабочие снимали с канализационной трубы заглушку - оттуда под большим давлением вырвалась жидкость. Струя разрушил остальные перегородки, сбила людей с ног и протащила их 40 метров по трубе, вплоть до ближайшего коллектора. 
ForUm

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