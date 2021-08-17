Месячный срок подачи документов для регистрации юридических лиц, намеревавшихся приобрести статус коллекторской компании, завершился 13 августа 2021.

Речь идет о компаниях, которые на день вступления в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и намеревались ее осуществлять в дальнейшем, сообщает пресс-служба НБУ.

Так, пакеты документов подали 64 компании-заявители, из них 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юридических лица без лицензий на предоставление финансовых услуг.

Национальный банк имеет 30 рабочих дней для рассмотрения каждого пакета документов. По результатам рассмотрения НБУ обязательно сообщит каждому заявителю об успешной регистрации или об отказе в регистрации. Национальный банк напоминает, что только компании, которые будут зарегистрированы в реестре, будут иметь право продолжать предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Информация из реестра на официальном сайте Национального банка по ссылке. Пользуясь информацией из реестра, и кредитодатели, и потребители финансовых услуг смогут проверить сведения о коллекторской компании.

В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021, кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом.

Обязанность подать в НБУ сведения для включения в реестр коллекторских компаний в месячный срок распространялась на компании, которые на день вступления в силу Закона № 1349-IX уже имели заключенные договоры с кредитодателем или новым кредитором и намеревались в дальнейшем осуществлять деятельность по урегулированию просроченной задолженности по договору с указанными лицами. Другие юридические лица, неограниченные по срокам обращения в Национальный банк с целью получения статуса коллекторской компании.

Справка:

Требование о регистрации коллекторских компаний появилось с введением 14 июля в действие Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности» (№ 1349-IX).

Это позволит реформировать рынок коллекторских услуг в Украине. Ведь с задолженностью украинцев по потребительским кредитам смогут работать исключительно компании с безупречной деловой репутацией, профессионально пригодными руководителями, прозрачной структурой собственности, которые не нарушают законодательство.