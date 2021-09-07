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Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины и получили статус коллекторских компаний, сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о компании:

ООО «Компания аксилиум» (ЕГРПОУ 43227197)

ООО «Инфидис» (ЕГРПОУ 41476560)

ООО «Финтех-колектив» (ЕГРПОУ 44364802)

ООО «Служба исполнения взыскания» (ЕГРПОУ 44303859)

ООО «Украинское коллекторское агентство» (ЕГРПОУ 41501722).

Такие решения комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021.

Напомним, что в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.
ForUm

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