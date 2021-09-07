Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины и получили статус коллекторских компаний, сообщает пресс-служба НБУ.
Речь идет о компании:
ООО «Компания аксилиум» (ЕГРПОУ 43227197)
ООО «Инфидис» (ЕГРПОУ 41476560)
ООО «Финтех-колектив» (ЕГРПОУ 44364802)
ООО «Служба исполнения взыскания» (ЕГРПОУ 44303859)
ООО «Украинское коллекторское агентство» (ЕГРПОУ 41501722).
Такие решения комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021.
Напомним, что в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время