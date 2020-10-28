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Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал манипуляцией информацию о якобы перенаправлении на ремонт дорог 61,5 млн гривен, предусмотренных для программы Минздрава по борьбе с онкозаболеваниями.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду, 28 октября, сообщает Укринформ.

«К сожалению, вчера в СМИ была распространена манипуляция о том, что якобы средства, которые предусматривались для онкобольных, ушли на дороги ... Во первых, в 2020 году выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. Всего на 40% больше, чем в прошлом году, и в два раза больше, чем в 2018 году», - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестпроектов по перераспределению средств для проекта «Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине» с необходимостью предусмотрения этих средств для завершения проекта в 2021 году.

В Минэкономики отмечают, что решение комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (за 8 месяцев этого года было использовано лишь 0,4% от выделенной суммы) и невозможности его выполнения в этом году.

Решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта «Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине» позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году, заявили в Кабмине.
ForUm

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